«Ужасная трагедия!»: Бузову застало врасплох известие о смерти Началовой

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Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова отреагировала на смерть артистки Юлии Началовой.

По словам Ольги Бузовой, известие о кончине певицы застало ее неожиданно — когда она вышла со сцены. «Ужасная трагедия! Больно от того, что так рано могут уходить люди! Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Кери ...Скорбь... Мои искрение соболезнования семье и миллионам поклонников этого ангела», — пишет Бузова в инстаграме.

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Ольга Бузова не поскупилась на плачущие эмодзи, передавая свои чувства. «Маленькая, хрупкая, нежная, неземная наша девочка. Слезы и ком в горле от того, произошло. Все верили, что ты справишься», — грустит она.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

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