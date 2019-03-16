Яна Рудковская выразила соболезнования родным Началовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/12242761/RIAN_1205781.HR-pic905-895x505-46612.jpg">

Российский продюсер Яна Рудковская выразила соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Юлечка... Ну как же так... Добрая, красивая,талантливая, сложно поверить... Слов нет... в голове не укладывается... Соболезнования родным и близким...» — написала Рудковская.

Реклама

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.

Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.