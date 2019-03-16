Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье
Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта. Об этом говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что последней съемкой для Началовой стало участие в шоу «Ты супер!» на НТВ.
Реклама
«Включите завтра телевизор в 20.10, чтобы увидеть Юлю и услышать ее последнюю песню, которую она успела допеть до конца», — говорится в сообщении НТВ.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.
Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.