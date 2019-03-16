Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье

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Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта. Об этом говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что последней съемкой для Началовой стало участие в шоу «Ты супер!» на НТВ.

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«Включите завтра телевизор в 20.10, чтобы увидеть Юлю и услышать ее последнюю песню, которую она успела допеть до конца», — говорится в сообщении НТВ.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию, после которой певица скончалась.

Ранее отец Началовой рассказал о причине ее смерти.

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