Лолита отреагировала на смерть Началовой

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Певица Лолита Милявская высказалась о смерти 38-летней Юлии Началовой. Свою реакцию она опубликовала в своем аккаунте в инстаграме.

«Нет сил.. Юля…», — написала Милявская.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

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Ранее о смерти Началовой высказались ее родственники и коллеги. Кроме того, стало известно о причине запоздалого начала лечения певицы.

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