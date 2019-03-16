«Была прекрасной партнершей»: Валерий Леонтьев рассказал, какой запомнит Юлию Началову

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Народный артист России Валерий Леонтьев в инстаграме отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой.

Он отметил, что, к сожалению, мало общался с Началовой.

«Мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнершей», — написал Леонтьев.

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Певец отметил, что ему «бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла».

Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет 16 марта.

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