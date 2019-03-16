Галкин не может сдержать слез после смерти Началовой
Шоумен Максим Галкин отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой.
У себя в инстаграме Галкин рассказал, что был уверен: Началова победит болезнь. «Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о ее тяжелом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались — смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слез», — написал он.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.
Ранее соболезнования в связи со смертью певицы высказала Зара.
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