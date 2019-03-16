«Она была достойна большего»: Глызин о смерти Началовой

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Певец Алексей Глызин прокомментировал «Говорит Москва» смерть Юлии Началовой, с которой часто пел дуэтом, сообщается в телеграмме-канале радиостанции.

По словам певца, девушка была не просто коллегой и профессионалом, но и «настоящим другом».

«Певица она была замечательная. У нас в основном бездари в этом цехе, она достойна была большего. Она была яркая, профессиональная, светлая, настоящий друг», — сказал певец Алексей Глызин.

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Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. Сегодня, 16 марта, врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

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