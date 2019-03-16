Собчак сожгла конверт с вопросом в эфире НТВ
Российская телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ сожгла конверт с финальным, личным вопросом.
Передача проходила в формате «вопрос-ответ».
В финале телеведущая Лера Кудрявцева протянула Собчак конверт с итоговым вопросом, отметив, что если она согласится на него ответить, в студии зажжется свет.
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Собчак сказала, что в жизни женщины должны оставаться вопросы без ответов, и сожгла конверт, не читая вопроса.
Ранее Ксения Собчак рассказала, отдаст ли сына Платона Максиму Виторгану, если он захочет растить его один.