Собчак рассказала, отдаст ли ребенка Виторгану

Российская телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, отдаст ли сына Платона Максиму Виторгану, если он захочет растить его один.

Собчак заявила, что в их семье такая ситуация в принципе невозможна. Телеведущая отметила, что все важные вопросы они с мужем обсудили уже давно.

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Собчак добавила, что умение мирно договариваться, по ее мнению, отличает взрослых людей от «колхозников».

Ранее Ксения Собчак призналась, что делала пластическую операцию.