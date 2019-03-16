Команда Зеленского объяснила блокировку его канала на YouTube

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время концерта студии «Квартал-95» в Киеве, 13... Aleksandr Gusev/Global Look Press via ZUMA Press

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснила блокировку его канала на видеохостинге YouTube, передает ТАСС.

Уточняется, что причиной блокировки стали массовые жалобы.

«Наконец, мы получили официальный ответ от YouTube почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.