Уволенный за твиты про педофилию режиссер благодарен «Диснею» за восстановление в должности

Американский режиссер Джеймс Ганн поблагодарил «Дисней» за то, что ему разрешили продолжить работу над третьей частью «Стражей Галактики». Об этом он написал в твиттере.

«Я всегда учусь и буду продолжать работать над тем, чтобы быть лучшей версией себя», — написал Ганн.

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Режиссер отметил, что глубоко благодарен студии за восстановление ее в должности, а также тем людям, кто поддерживал его в последнее время.

«От всего сердца, спасибо вам. Люблю вас всех», — заключил Ганн.

Ранее сообщалось, что уволенного из-за твитов о педофилии Ганна вернули в «Стражей Галактики».

Ганн, снявший первые две части «Стражей галактики», был уволен из-за неприличных твитов десятилетней давности. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году.