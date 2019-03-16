Сэмюэл Джексон снова обматерил Трампа

Американский актер Сэмюэл Джексон вновь обругал матом президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

Как отмечается, звезда Голливуда в жесткой форме обвинил Трампа в том, что он разрушает планету и совершает другие безумия.

После своего высказывания артист заявил, что его не волнует, отвернется ли от него часть поклонников после этих слов.

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«Сожгите мои кассеты», — отрезал Джексон.

Ранее сообщалось, что Сэмюэл Джексон поведал о расистской ругани на съемках у Тарантино.