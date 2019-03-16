Шнурова назвали презирающим все на свете предателем

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Известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец резко высказался о российском рок-музыканте Сергее Шнурове и назвал его «предателем». Об этом сообщает сайт kp.ru.

Гришковец заявил, что разгадал феномен Шнурова.

«Феномен Шнура в том, что он — предатель», — подчеркнул Гришковец.

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По его словам, раньше певец был «безбашенный, неуправляемый рок-н-рольный благородный разбойник», а сейчас стал «циничным бизнесменом», который «очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

«Я смотрю на него и думаю - зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось», — предположил Гришковец.

Писатель рассказал, что был лично знаком со Шнуровым и когда-то даже хорошо общался с ним. Но, по мнению Гришковца, того музыканта больше нет, а есть лищь «абсолютно циничный и презирающий все на свете человек».

Ранее сообщалось, что Шнуров схлестнулся с новой женой из-за будущего ребенка.