«Форреста Гампа» переснимут в Индии

В Болливуде решили переснять американский фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, фильм выйдет на хинди. Съемки фильма начнутся осенью 2019 года.

Оригинальная кинолента с Томом Хэнксом вышла в 1994 году и получила шесть «Оскаров», включая премии за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Ранее сообщалось, что американский писатель Нил Гейман, известный как автор «Американских богов» и «Звездной пыли», займется ремейком фэнтези-сериала «Сказочник».