Познер раскритиковал Дудя за интервью с Киселевым

Журналист Владимир Познер раскритиковал коллегу Юрия Дудя за интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым. Об этом сообщает «URA.ru».

По словам Познера, Дудь проиграл в интервью, не справившись с задачей «дожать» Киселева.

«Вот он решил — Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев — опытнейший человек», — заявил Познер.

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Он добавил, что Киселев, по его мнению, является способным и умным журналистом, к общению с которым Дудю надо было лучше подготовиться.

Ранее сообщалось, что Познер высказался о скандальном фильме о Майкле Джексоне.