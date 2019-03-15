Состояние Юлии Началовой прокомментировала ее представитель

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опровергла появившуюся информацию об отеке мозга у певицы, сообщает сайт vesti.ru.

По словам Исаевой, у российской певицы нет отека мозга, это выдумка.

Ранее сообщалось, что семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга у певицы.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.