Состояние Юлии Началовой прокомментировала ее представитель
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опровергла появившуюся информацию об отеке мозга у певицы, сообщает сайт vesti.ru.
По словам Исаевой, у российской певицы нет отека мозга, это выдумка.
Ранее сообщалось, что семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга у певицы.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.