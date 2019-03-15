Голливудская актриса Локлин лишилась телеролей из-за скандала с подкупом

Компания Crown Media Family Networks, которая владеет кабельным каналом Hallmark, разорвала отношения с американской актрисой Лори Энн Локлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В нем подчеркивается, что компания остановила производство всех сериалов, в которых снималась Локлин.

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В агентстве напомнили, что Локлин более всего известна по главной роли в сериале Garage Sale Mysteries.

Ранее стало известно, что голливудские актрисы Фелисити Хоффман и Локлин оказались вовлечены в скандал с подкупом руководства нескольких колледжей. Отмечалось, что они подкупали сотрудников образовательных учреждений, чтобы помочь своим детям попасть в элитные школы.