Экс-супруга Майкла Джексона заявила, что они никогда не занимались сексом

Дебби Роу, вторая жена поп-певца Майкла Джексона, заявила, что они никогда не занимались сексом. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, супруг использовал ее как инкубатор, так как она проходила процедуру искусственного оплодотворения.

«Они оплодотворили меня точно так же, как я делаю это со своими лошадьми», — отметила Роу.

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Роу и Джексон состояли в браке с 1996 по 1999 год.

Ранее сообщалось, что стала известна реакция дочери Майкла Джексона на фильм «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвиняют его в сексуальном насилии.