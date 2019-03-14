Призыв Шевчука к эмигрантам о возвращении в Россию оспорили

Российский музыкант Сергей Воронов прокомментировал призыв лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука к соотечественникам, иммигрировавшим в США, вернуться на родину. Об этом сообщает НСН.

Воронов не согласился с Шевчком в данном вопросе. По его словам, каждый должен сам для себя решать, где ему жить.

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«Кто-то вернется, кто-то нет, это дело добровольное <...> Все зависит от человека», — отметил Волков.

Он добавил, что в любой стране есть свои проблемы и трудности, например, трудоустройство.

«Если у него есть дело, друзья, если он хорошо себя чувствует, он может жить, где угодно. Что касается того, чтобы сделать лучше страну, то тут должны быть условия для того, чтобы заниматься делом, кормить семью, чтобы это было удобно для жизни», — заключил Волков.

Ранее Шевчук призвал россиян возвращаться на родину, чтобы помочь ей развиваться, поскольку России не хватает «просветленного интеллекта».