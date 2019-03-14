Источник сообщил об ухудшении состояния Юлии Началовой

Источник в больнице рассказал, что состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в реанимации в одной из столичных клиник, ухудшилось, передает ФАН.

По имеющейся информации, у певицы развилась почечная недостаточность. Отмечается, что состояние Началовой оценивается как тяжелое, она введена в состояние искусственной комы.

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Ранее представитель Началовой Анна Исаева прокомментировала информацию о выписки артистки из реанимации.

11 марта певицу Юлию Началову срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы.