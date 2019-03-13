Представитель Началовой прокомментировала информацию о выписке певицы

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала информацию о выписки артистки из реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исаева заявила, что «не будет комментировать глупости».

До этого в СМИ появилась информация, что 11 марта певицу Юлию Началову срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

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Позже сообщали, что Началова была переведена из реанимации. Об этом заявила медсестра отделения интенсивной терапии, где певица проходила лечение.

Однако в СМИ появилась информация, что певица была просто переведена из одной клиники в другую.