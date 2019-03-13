Леди Гага отреагировала на слухи о беременности

Леди Гага в твиттере отреагировала на слухи о беременности и подтвердила скорый выход нового альбома одной фразой.

«Слухи о беременности? Да, я беременна новым альбомом #LG6», — написала певица.

Известно, что Гага работает над ожидающимся альбомом с 2016 года.

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Слухи о беременности Леди Гаги расходились на протяжении последних недель. Американский журнал «Star», написавший, что Гага беременна от американского актера Брэдли Купера.

Ранее сообщалось, что после страстного дуэта на «Оскаре» с Леди Гагой Брэдли Купер обскакал Боба Дилана.