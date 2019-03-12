Умер бывший муж Лолиты

Певица Лолита сообщила о смерти бывшего возлюбленного-бизнесмена Арнольда Спиваковского. Об этом сообщает Starhit.

«В моей жизни ты сыграл главную роль. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», — сказала Лолита.

По данным портала, бывшему возлюбленному было 51 год.

Реклама

Как отмечается, причина смерти экс-супруга Лолиты пока неизвестна.

Уточняется, что певица предпочитала хранить молчание относительно ее романа с бизнесменом. Сам Спиваковский однажды высказался о романе с Лолитой, назвав их историю «легендой о любви».

Ранее сообщалось, что Лолита рассказала о настоящем диагнозе дочери.