Названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/457/12222457/upload-AP_080629047491-pic905-895x505-35945.jpg">

Эксперты сообщили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.

«Его смерть была подтверждена как не подозрительная», — добавила представитель коронера.

Реклама

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Ранее The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.