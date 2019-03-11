Названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Эксперты сообщили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.
«Его смерть была подтверждена как не подозрительная», — добавила представитель коронера.
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Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.
Ранее The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.