Названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Эксперты сообщили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт скончался в результате механической асфиксии. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.

«Его смерть была подтверждена как не подозрительная», — добавила представитель коронера.

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Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Ранее The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.