Чудо-женщина раскритиковала Нетаньяху за высказывание об Израиле

Израильская актриса Галь Гадот раскритиковала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который заявил, что Израиль является не государствам всех граждан, а государством евреев. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, такое заявление Нетаньяху сделал после того, как актриса и телеведущая Ротем Села после заявления одного и депутатов написала в инстаграме о том, что Израиль является государством всех своих граждан, в том числе и арабов.

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«Любить своего ближнего как самого себя — это не вопрос правого и левого, еврейского и арабского, светского или религиозного; это вопрос диалога, диалога о мире, равенстве и терпимости друг к другу», — заявила Гадот.

Ранее Галь Гадот ответила на предложение стать ведущей «Евровидения-2019».