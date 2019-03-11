На Украине нашли угрожавшую Зеленскому женщину
Заместитель начальника Главного следственного управления национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал, что правоохранительным органам удалось задержать женщину, которая регулярно отправляла шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому сообщения с угрозами. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, Зеленскому и его семье, скорее всего, угрожал психически нездоровый человек.
Реклама
«Было установлено лицо, посылавшее эти сообщения», — сказал Цуцкиридзе.
Он добавил, что был изъят телефон, с которого женщина отправляла сообщения. В настоящее время следствие выясняет, осознавала ли она собственные действия.
Ранее сообщалось, что Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины.