Шнуров спел свою версию песни «Цвет настроения синий»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил свою версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Видео опубликовано на Youtube-канале группы.

Отмечается, что запись было сделана в субботу, 9 марта, на одном из выступлений музыканта в столице.

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Шнуров исполнил свою версию «Цвета настроения синий», а слушатели подпевали и поддерживали артиста.

Кроме того, многие заметили, что Шнуров не знал наизусть слова песни, поэтому подглядывал в листок.

Ранее Шнурова назвали лицемером за стихи в поддержку «алкашей» и «тунеядцев».