После увольнений за пьянство полномочия худрука МХАТ требуют ограничить

Артисты МХАТа в знак несогласия с тем, что репертуарная политика театра находится в руках худрука Эдуарда Боякова, создали петицию

за разделение полномочий.

После того, как новый худрук МХАТ ввел сухой закон и уволил попавшегося пьяным актера, актеры собирают подписи за внесение изменений в устав МХАТ им. М. Горького.

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Они ссылаются на главу Минкульта Владимира Мединского, предложившего в декабре 2018 года артистке Татьяне Дорониной стать президентом театра и возглавить его худсовет. Однако должность носит лишь формальный характер, и в театре по-прежнему все решения принимает худрук.

Петиция была создана 8 марта. За это время ее подписали более 250 человек.