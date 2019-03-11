После увольнений за пьянство полномочия худрука МХАТ требуют ограничить
Артисты МХАТа в знак несогласия с тем, что репертуарная политика театра находится в руках худрука Эдуарда Боякова, создали петицию
за разделение полномочий.
После того, как новый худрук МХАТ ввел сухой закон и уволил попавшегося пьяным актера, актеры собирают подписи за внесение изменений в устав МХАТ им. М. Горького.
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Они ссылаются на главу Минкульта Владимира Мединского, предложившего в декабре 2018 года артистке Татьяне Дорониной стать президентом театра и возглавить его худсовет. Однако должность носит лишь формальный характер, и в театре по-прежнему все решения принимает худрук.
Петиция была создана 8 марта. За это время ее подписали более 250 человек.