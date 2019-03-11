«Капитан Марвел» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фантастический боевик «Капитан Марвел» возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за первые четыре дня проката 678,6 млн рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что фильм вышел в российский прокат 7 марта.

Действие разворачивается в 1990-х годах, Капитана Марвел играет Бри Ларсон. Ее героиня, летчица Кэрол Денверс становится супергероиней после смелого эксперимента и теперь способна свою ярость превращать в мощную энергию — в трейлере Ларсон демонстрирует огненные кулаки и горящие глаза.

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До этого первый фильм о женщине-супергерое Marvel Studios «Капитан Марвел» собрал $153 млн в США и $455 млн по всему миру.

Ранее эксперты сообщили, что лидером российского бокс-офиса за 7-10 марта станет супергеройский боевик «Капитан Марвел».