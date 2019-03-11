Песня Лазарева для «Евровидения» набрала 2 млн просмотров
Видеоклип на песню «Scream», с который певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение», за сутки набрал 2 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, клин был опубликован на официальном YouTube-канале Лазарева 9 марта.
Реклама
Как отмечается, исполнитель намерен выступить с этой композицией на «Евровидении» в Израиле.
Ранее сообщалось, что Лазарев ответил на критику его песни для «Евровидения».