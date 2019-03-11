Песня Лазарева для «Евровидения» набрала 2 млн просмотров

Видеоклип на песню «Scream», с который певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение», за сутки набрал 2 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, клин был опубликован на официальном YouTube-канале Лазарева 9 марта.

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Как отмечается, исполнитель намерен выступить с этой композицией на «Евровидении» в Израиле.

Ранее сообщалось, что Лазарев ответил на критику его песни для «Евровидения».