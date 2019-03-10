Мария Шукшина и ее дочь помирились после скандала на «Первом канале»

Актриса Мария Шукшина у себя в инстаграме опубликовала пост о Прощенном воскресенье, который говорит о том, что она помирилась с дочерью Анной.

«Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение — источник и постоянная поддержка жизни в нас о Господе, от лица Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая, по апостолу «долготерпит, милосердствует… не раздражается… все покрывает», — написала она.

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Шукшина добавила, что мы должны прощать тем, кто нас обидел.

Ранее Мария Шукшина заявляла, что дочь очернила ее на Первом канале ради гонорара в 2 млн руб. Сама дочь утверждает, что рассказала о своих претензиях к матери на телевидении, чтобы разобраться во внутрисемейном конфликте, а не заработать на нем.