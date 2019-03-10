Скриптонит сорвал концерт в Москве из-за проблем с фонограммой

Рэпер Скриптонит сорвал свой концерт в Москве, передает StarHit.

Отмечается, что музыкант не стал продолжать выступление из-за проблем с фонограммой.

После начала выступления из колонок звучала фонограмма, а сам музыкант сидел на сцене.

Шоу продлилось около получаса, после чего рэпер покинул сцену.

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После инцидента Скриптонит решил оправдаться в инстаграме.

«Сегодня стало известно, что вина была и с нашей стороны, и я был очень неправ», — написал Скриптонит.

Ранее в Ростове концерт рэпера Скриптонита был отменен за несколько часов до мероприятия.