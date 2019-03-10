Гордон сделал новое заявление о своем готовящемся убийстве

Телеведущий Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором рассказал новые подробности о возможном покушении.

Он отметил, что «тучи вокруг него продолжают сгущаться».

Гордон рассказал, что ему на электронную почту пришло письмо, в котором его предупредили, что его хотят «физически устранить», и назвали конкретные фамилии, среди которых есть народный депутат Украины.

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В одном из последних интервью Гордон сказал, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру.

После этого экс-депутат Рады Ирина Фарион назвала его «подлецом, который должен умереть в диких муках», а заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы он «сдох следом за Олесем Бузиной».