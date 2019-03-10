Савичева оценила песню Лазарева для «Евровидения»
Российская певица Юлия Савичева оценила песню Scream («Крик»), с которой певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении-2019», передает телеканал «360».
По ее словам, песня и клип Лазарева замечательные. Также она пожелала российскому исполнителю удачи на конкурсе.
«Я за него болею и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — сказала Савичева.
Она добавила, что в выступлении главное не то, какое место в итоге займет Лазарев, а точная реализация задуманного.
Также Савичева похвалила работу соавтора Scream Филиппа Киркорова.
64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.