Савичева оценила песню Лазарева для «Евровидения»

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Российская певица Юлия Савичева оценила песню Scream («Крик»), с которой певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении-2019», передает телеканал «360».

По ее словам, песня и клип Лазарева замечательные. Также она пожелала российскому исполнителю удачи на конкурсе.

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«Я за него болею и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи. Он знает, что я желаю ему только удачи», — сказала Савичева.

Она добавила, что в выступлении главное не то, какое место в итоге займет Лазарев, а точная реализация задуманного.

Также Савичева похвалила работу соавтора Scream Филиппа Киркорова.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.