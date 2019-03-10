Элджей представил новый клип с Ивлеевой

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) опубликовал в своем инстаграме клип на песню California, в съемках которого приняла участие его возлюбленная, телеведущая Анастасия Ивлеева.

Клип представляет из себя мультипликационный ролик, главными героями которого являются сами Элджей и Ивлеева. Персонажи в видео предстают героями различных фильмов, борются со злодеями и побеждают их.

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При этом клип был опубликован в день рождения Ивлеевой — 8 марта.

Ранее против Ивлеевой и журналиста Юрия Дудя был подан многомиллионный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако суд в Москве решил оставить иск без движения.