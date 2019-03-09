Максим Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой

Максим Галкин рассказал, какие трудности испытывает Алла Пугачева перед предстоящим концертом в Кремле, передает StarHit.

Галкин отметил, что певица настолько погрузилась в семейную жизнь и растворилась в детях, что позабыла себя в роли артистки.

Он также признался, что сейчас Пугачева переживает не самое лучшее время, ведь с каждым годом ей все сложнее выходить на сцену.

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«На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит», — рассказал Галкин.

Ранее сообщалось, что Пугачева устроила сюрприз Жванецкому в честь юбилея.