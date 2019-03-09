В Москве собрались установить памятную табличку на доме Этуша

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что столичный парламент поддержит инициативу по установке мемориальной таблички на доме, где жил актер Владимир Этуш. Слова Герасимова передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что табличка на доме Этуша, которого он назвал «великим гражданином нашей страны», будет установлена «вне всяких сомнений». Он также напомнил, что Этуш принимал участие в Великой Отечественной войне и вернулся в Москву после тяжелого ранения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Этуша.