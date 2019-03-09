Причину смерти Владимира Этуша назвала его дочь
Дочь народного артиста СССР Владимира Этуша Раиса назвала возможную причину смерти своего отца, передает RT.
По ее словам, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.
«Это произошло сегодня, буквально 5-10 минут назад. Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — рассказала дочь Этуша.
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Как сообщает «Театрал», актеру стало плохо 8 марта, после чего его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Врачам не удалось его спасти.
Ранее сообщалось, что умер Владимир Этуш.