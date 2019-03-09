Умер Ян-Майкл Винсент

Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, Винсент умер 10 февраля от остановки сердца. О его кончине стало известно значительно позже.

Винсент в течение многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он наиболее известен зрителям по ролям в таких картинах, как «Механик», «Баффало 66» и «Лихорадка на белой полосе». Кроме того, он сыграл пилота вертолета Стрингфеллоу Хоука в сериале «Воздушный волк» и появился в «Лэсси».