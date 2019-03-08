Стал известен представитель Азербайджана на «Евровидении-2019»

Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве будет представлять исполнитель Чингиз Мустафаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

На своей станице в инстаграме певец признался, что представлять Азербайджан на «Евровидении-2019» для него — радость и честь.

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«В мае месяце в Тель-Авиве я раскрою «Правду»! Друзья, надеюсь, что песня и видеоклип вам понравятся», — написал Мустафаев.

Чингиз Мустафаев — азербайджанский певец, гитарист. Выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе «Новая волна-2013» в Юрмале.

Ранее стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении».