Умер Сидни Шейнберг

Сидни Шейнберг, который на протяжении 20 лет был президентом и исполнительным директором MCA Inc. и Universal Studios, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, он умер в своем доме в Беверли-Хиллз. Эту информацию подтвердил его сын.

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В издании подчеркнули, что на известие о смерти Шейнберга уже отреагировал американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг, который с ним тесно сотрудничал.

«Эта новость разбила мне сердце», — отметил Спилберг.

По его словам, Шейнберг был масштабной личностью с чутким сердцем.

«Он положил начало моей карьере и сделал Universal моим домом», — подчеркнул Спилберг.