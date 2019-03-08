Из «Симпсонов» вырезали голос Майкла Джексона из-за скандала с изнасилованными детьми

Создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» вырезали из эпизода «Совершенно безумный папа» третьего сезона голос Майкла Джексона из-за новых обвинений в педофилии в отношении поп-певца. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Об этом газете рассказал исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс. По его словам, это решение было «единственно возможным выбором» в свете новых обвинений против Джексона, которые содержатся в документальном фильме «Покидая «Нэверленд» (Leaving Neverland).

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«Парни, с которыми я работаю и все время спорю про шутки, настроены однозначно», — подчеркнул Брукс.

Ранее стало известно, что «Симпсонов» продлили на два сезона.