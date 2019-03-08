Птаха внес ясность в сообщения о съемках в «Брате-3»

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Представитель российского рэпера Давида Нуриева (Птаха) заявила, что музыкант не будет сниматься в фильме «Брат-3». Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что ранее шоумен Стас Барецкий, который намерен снять сиквел дилогии режиссера Алексея Балабанова, заявлял, что Птаха якобы заинтересовался съемками в фильме.

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«Мы хотели узнать о фильме, кто снимает и что вообще это за проект, но, увидев состав и главного героя, решили, что лучше мы не будем участвовать в столь крупном проекте», — сказала представитель.

Ранее певица Ирина Салтыкова заявила, что идея снять сиквел «Брата» является «крайне неудачной».