Собчак объяснила формат отношений с Виторганом

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они «довольно давно живут отдельно». Заявление опубликовано в инстаграме Собчак.

В совместном заявлении подчеркивается, что оно опубликовано, чтобы прекратить «спекуляции» на тему их отношений.

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«Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — отмечается в заявлении Собчак и Виторгана.

Также они добавили, что продолжают воспитывать своего ребенка, как «любящие его родители».

Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган пришли по отдельности на премьеру фильма «Юморист».