Собчак объяснила формат отношений с Виторганом
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они «довольно давно живут отдельно». Заявление опубликовано в инстаграме Собчак.
В совместном заявлении подчеркивается, что оно опубликовано, чтобы прекратить «спекуляции» на тему их отношений.
«Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — отмечается в заявлении Собчак и Виторгана.
Также они добавили, что продолжают воспитывать своего ребенка, как «любящие его родители».
Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган пришли по отдельности на премьеру фильма «Юморист».
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Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак Максим Виторган