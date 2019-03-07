Ирина Салтыкова отреагировала на планы съемок «Брата-3»

Певица Ирина Салтыкова отреагировала на планы снять фильм «Брат-3», сообщает НСН.

Она назвала эту инициативу крайне неудачной.

«Какой «Брат-3»? Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть?», — отметила Салтыкова.

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По ее словам, продолжение киноленты сложно представить без этих людей.

«Я снималась во второй части фильма, но у меня даже слов не находится», — подчеркнула Салтыкова.

Она добавила, что название картины принадлежит только тому режиссеру, который ее снимал.

Ранее сообщалось, что назван исполнитель главной роли в фильме «Брат-3».