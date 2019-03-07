Фанаты «Гарри Поттера» перепутали «Хогвартс»

Поклонники »Гарри Поттера» перепутали место съемок знаменитого фильма, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, некоторые из них полагали, что работа над лентой велась в Университете Сиднея, и они приезжали туда не экскурсию. По внешнему сходству его действительно можно принять за место, где снимали «поттериану».

Реклама

Подчеркивается, что фанаты были дезинформированы: на самом деле съемки велись в Великобритании, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что ученые воссоздали читающую мысли шляпу из «Гарри Поттера».