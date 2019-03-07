Ар Келли предъявил обвинения жене на фоне скандала о сексуальном насилии

Американский музыкант и продюсер Роберт Сильвестр Келли, более известный как Ар Келли, обвинил свою жену в том, что она «уничтожает» его имя. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Согласно постановлению суда, исполнитель должен выплатить ей алименты в размере $161 тыс.

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«Как я могу выплатить алименты? Как? Если она она уничтожает мое имя и я не могу работать? Как я могу получить деньги?», — отметил Келли.

Уточняется, что после этого музыкант заплакал. Ар Келли также заявил, что его жена солгала о том, что он над ней издевался.

Ранее сообщалось, что у обвиненного в сексуальном насилии Ар Келли нашлись заступницы.