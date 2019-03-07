Появился первый постер сиквела «Малефисенты»

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В сети появился первый постер второй части фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Вторая часть фильма получила название «Малефисента: Владычица тьмы». Сюжет картины не раскрывается, но Джоли вновь «перевоплотится» в могущественную волшебницу.

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Изначально сиквел «Малефисенты» должен был выйти в конце мая 2020 года, но создатели фильма решили перенести дату показа на 18 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что HBO показал новые постеры к финалу «Игры престолов».