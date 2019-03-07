Зеленский значительно опередил в рейтингах Тимошенко и Порошенко

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На Украине центр социальных исследований «София» провел опрос, чтобы выяснить, за кого граждане страны проголосуют на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщают «Украинские новости».

Согласно имеющейся информации, больше всего украинцев готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского. За него отдали голоса 20,3% респондентов. За ним следует Юлия Тимошенко, возглавляющая партию «Батькивщина» (13,9%). На третьей строчке находится действующий глава государства Петр Порошенко с 13,1%. Кроме того, 11,7% готовы отдать голоса за сопредседателя межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

Ранее Тимошенко дала комментарий после того, как стало известно о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко.