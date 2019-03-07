«Дядя, видимо, уже не помнит жизни»: Шнуров раскритиковал депутата за слова об «алкашах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после того, как депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши». Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По словам музыканта, он вступается за «алкашей и тунеядцев», потому что «родом» из них. Он предположил, что выбранный народом депутат «не помнит жизни». Шнуров заметил, что работающие россияне не получают денег и «питаются отчаяньем». Кроме того, нельзя полагаться на пенсии «в десять тыщ».

Ранее волгоградский депутат назвал «алкашами» получающих маленькие пенсии.